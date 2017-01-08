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İstenmeyen SMS'lere ceza yağdı

Vatandaşlar, istemedikleri halde gelen reklam ve tanıtım iletileri için 241 bin 215 şikayet başvurusunda bulunduİncelemeler sonucunda, 8 milyon 345 bin lira idari ceza uygulandı.

Ekonomi / 8 Ocak 2017 Pazar 11:23
İstenmeyen SMS'lere ceza yağdı

Vatandaşlar, istemedikleri halde gelen reklam ve tanıtım iletileri için 241 bin 215 şikayet başvurusunda bulundu, incelemeler sonrasında yaklaşık 8 milyon 345 bin lira ceza kesildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yoğun şikayet üzerine Temmuz 2015'te istenmeyen elektronik ticari iletilerle ilgili düzenlemeye gitti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre, 6 Ocak itibariyle ticari elektronik iletilerle ilgili 241 bin 215 şikayet başvurusu yapıldı.

İncelemeler sonucunda ise kesilen idari para cezası tutarı, 8 milyon 345 bin 705 lira oldu.

Uygulamada, onaysız ileti geldiğinde 1-5 bin lira arasında ceza kesiliyor. Birden fazla kişiye çoklu ileti gönderildiğinde ise bu ceza, 10 katına kadar çıkarılıyor.

Mesajda iletişim bilgilerine yer verilmediyse 10 bin lira ceza uygulanıyor. Vatandaşın red hakkına yer verilmemesi halinde ise ceza miktarı 2 bin lira oluyor.

Kaynak : AA

Ticaret BakanlığıPara Cezası


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