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Şırnak'ta 2 asker şehit

Güvenlik güçlerince Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Güncel / 6 Ocak 2017 Cuma 17:48
Şırnak'ta 2 asker şehit

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.

Kaynak : AA

ŞehitGabar DağıTerör Örgütü


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