Şırnak'ta 2 asker şehit

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.



Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.



Kaynak : AA