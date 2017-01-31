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Dini nikahlı eşi altınları alıp kaçtı

Adana'da dini nikahla evlendiği kadının düğünde takılan altınlarla kaçtığını iddia eden kişi polise başvurdu. Damat Elban: 'Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekirse tazminat davası açacağım'

3. Sayfa / 31 Ocak 2017 Salı 10:36
Dini nikahlı eşi altınları alıp kaçtı

Adana'da dini nikahla evlendiği kadının düğünde takılan altınlarla kaçtığını iddia eden kişi polise başvurdu.

İddiaya göre, Ümit Elban (26), arkadaşları aracılığıyla tanıştığı 22 yaşındaki Hasret Ö. ile yaklaşık 3 ay önce dini nikahla evlendi. Elban, 5 gün önce Hasret Ö'nün, düğünde takılan altınlarla kaçtığını anlayınca polise şikayetçi oldu.

Ümit Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlendiği günden beri huzursuzluk çıkartan eşinin kendisine ilgisiz davrandığını söyledi.



Beraber yaşadıkları dönemde Hasret Ö'nün davranışlarından şüphelendiğini anlatan Elban, 'Evden kaçtığını anladığımda ailesine haber verdik. Otogara ve gidilebilecek diğer yerlere baktım. Evde 10 bin liralık altın vardı, pantolonumun cebinde de 500 lira nakit para vardı, onları almış. Biz düğünü yaparken hiçbir masraftan da kaçınmadık. 150 bin liralık harcama yaptım. Bunun hukuki yolları neyse onu yapacağım. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekirse tazminat davası açacağım.' diye konuştu.

Elban, kendisinin resmi nikah yapmak istemesine rağmen Hasret Ö'nün çeşitli bahanelerle bunu sürekli ertelediğini aktararak 'Evden kaçtığını ablasına söylediğimde o da bana kardeşinin eski nişanlısını unutamadığını söyledi. Benim onlara kesinlikle bir güvenim yok.' ifadesini kullandı.


Kaynak : AA

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