USD (Alış - Satış) : 3,83 - 3,84 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

Mehmet Okur'dan referandum açıklaması

Eski basketbolcu Mehmet Okur, eşiyle birlikte çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaşarak referandumda "hayır" diyeceklerini açıkladı.

Güncel / 27 Ocak 2017 Cuma 11:15
Mehmet Okur'dan referandum açıklaması

Eski basketbolcu Mehmet Okur, eşiyle birlikte çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaşarak referandumda 'hayır' diyeceklerini açıkladı.

Okur, videoyla birlikte paylaştığı mesajında 'Beni seversin sevmezsin.. Düşüncelerime saygı duyarsın ya da duymazsın! Amacımız kimseye muhalefet olmak değil! Amacımız siyaset yapmak hiç değil! Benim düşüncem bu! Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Yıldırım'dan Atatürk çıkışı Başbakan Yıldırım'dan Atatürk çıkışı CHP alanlara iniyor CHP alanlara iniyor Adil Gür: Yüzde 60 ‘evet’ sürpriz olmaz Adil Gür: Yüzde 60 ‘evet’ sürpriz olmaz AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu

InstagramAnayasa ReferandumuMehmet Okur


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı