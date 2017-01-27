Mehmet Okur'dan referandum açıklaması

Eski basketbolcu Mehmet Okur, eşiyle birlikte çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaşarak referandumda "hayır" diyeceklerini açıkladı.
Eski basketbolcu Mehmet Okur, eşiyle birlikte çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaşarak referandumda 'hayır' diyeceklerini açıkladı.
Okur, videoyla birlikte paylaştığı mesajında 'Beni seversin sevmezsin.. Düşüncelerime saygı duyarsın ya da duymazsın! Amacımız kimseye muhalefet olmak değil! Amacımız siyaset yapmak hiç değil! Benim düşüncem bu! Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR' dedi.