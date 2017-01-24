USD (Alış - Satış) : 3,77 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Merakla beklenen açıklama geldi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizine dokunmazken, faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artış yaptı. Üst bant böylece yüzde 9,25’e yükselmiş oldu.

Ekonomi / 24 Ocak 2017 Salı 14:01
Merakla beklenen açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ocak ayı 'Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranı yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltildi. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tuttu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tutuldu.

BORÇ VERME FAİZ ORANI YÜZDE 10'DAN YÜZDE 11'E YÜKSELTİLDİ

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.

Faiz İndirimiDolarTürk LirasıMerkez BankasıFaiz Lobisi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı