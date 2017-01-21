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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patladığı için bariyerleri aşan bir kamyonet, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri havaya ateş açarken, sürücü gözaltına alındı.

3. Sayfa / 21 Ocak 2017 Cumartesi 14:37
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri yükseldi.

Vatan Caddesi’nde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün yaşanan LAW’lı saldırı girişiminin ardından öğle saatlerinde yine hareketlilik yaşandı.

“Dur” ihtarına uymayan bir su kamyoneti bariyerleri aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. 


Kamyonetin freninin patlaması nedeniyle duramadığı bildirildi.

VALİLİK: TERÖRLE İLGİSİ YOK
Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Polis ekipleri anında müdahale ederek kamyon güvenlik çemberine alınmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
 

İstanbul Emniyet MüdürlüğüSilahlı Saldırı


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