İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patladığı için bariyerleri aşan bir kamyonet, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri havaya ateş açarken, sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri yükseldi.
Vatan Caddesi’nde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün yaşanan LAW’lı saldırı girişiminin ardından öğle saatlerinde yine hareketlilik yaşandı.
“Dur” ihtarına uymayan bir su kamyoneti bariyerleri aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı.
Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.