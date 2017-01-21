USD (Alış - Satış) : 3,82 - 3,82 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

Dışişleri Bakanlığından Gambiya açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gambiya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow’un görevi devralmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Güncel / 21 Ocak 2017 Cumartesi 10:52
Dışişleri Bakanlığından Gambiya açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow’un görevi devralmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte ülkede istikrarsızlığa meydan vermeyen Gambiya halkının göstermiş olduğu sağduyulu tutum takdirle karşılanmıştır" denildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) inisiyatifiyle bölge ülkelerinin liderlerinden oluşan arabulucu komitesinin Cumhurbaşkanı Jammeh’in görevini devretmesi için göstermiş olduğu gayretlerin "Afrikalı sorunlara Afrikalı çözümler" ilkesine yeni ve somut bir örnek teşkil ettiği kaydedildi.

Kaynak : İHA

AfrikalıGambiyaCumhurbaşkanıAfrikaCumhurbaşkanlığı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı