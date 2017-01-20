NY Post: Trump ABD'nin ikinci 11 Eylül'ü

ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Post yazarı Bart Hubbuch, Trump'ın iktidara gelişini Amerika için ikinci 11 Eylül olarak niteleyen bir tweet paylaştı. Tweet kısa sürede tüm dünyada yankı buldu.
New York Post gazetesi yazarı Bart Hubbuch, Başkan Trump'ın yemin töreni sırasında çok tartışılan bir tweet paylaştı. Gazete yazarı, ABD tarihine kara günler olarak geçen Pearl Harbor vakası, 11 Eylül saldırısı ve Trump'ın resmen göreve başladığını günün tarihlerini aynı 'tweet' üzerinden paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tweet kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Trump yanlıların sert tepkilerinin ardından, Hubbuch özür dileyerek paylaştığı 'tweet'i sildi.