Kabil'deki çifte saldırıda ölü sayısı 45'e çıktı

Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kabil'de gerçekleştirilen çifte saldırıda ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.



Yaşamını yitirenlerden 36'sının parlamentodaki güvenlik görevlileri olduğu kaydedilen açıklamada, 157 kişinin de yaralandığı vurgulandı.



Çifte saldırı dün Afganistan parlamentosu binası yakınında gerçekleşmişti.



Saldırganlardan biri üzerine yerleştirdiği bombayı, parlamento binası yakınında patlatırken ikinci saldırı, ilk saldırıda yaralananların yardımına gelenleri hedef alan bomba yüklü araçla gerçekleştirilmişti.



Saldırıyı Taliban örgütü üstlenmişti.



Kaynak : AA