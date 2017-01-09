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Dolarda yeni rekor 3,73 oldu

Dolar/TL, sabah açılışından itibaren rekor kırmaya devam ediyor.

Ekonomi / 9 Ocak 2017 Pazartesi 14:18
Dolarda yeni rekor 3,73 oldu

Güne 3,6580 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, sabah saatlerinde doların küresel piyasadaki yükselişinin etkisiyle tırmanmasının ardından Kasım ayına ilişkin Türkiye sanayi üretimi verisi açıklanması sonrası yükselişine devam ederek rekor üzerine rekor kırdı.

Kurun son rekoru 3.7337 oldu. Kur şu sıralarda 3,7215 seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan avro/TL yüzde 0,70 artışla 3,8695 ve sterlin/TL yatay bir seyirle 4,4830'dan işlem görüyor. Kaynak : İHA


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