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Ünlü işadamına taciz suçlaması

NEW Jersey Journal gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul’da ünlü bir restoranın ortaklarından ve ABD’deki zincir bir kafenin genel müdürü Zülfikar B. (60), New York’taki kafe-marketlerinde işe alma vaadiyle buluştuğu 27 yaşındaki bir kadının cinsel taciz şikâyeti üzerine tutuklandı.

3. Sayfa / 10 Ocak 2017 Salı 02:27
Ünlü işadamına taciz suçlaması

New Jersey eyaletindeki Weehawken bölgesi polis şefi Iggy Mittolo’nun verdiği bilgiye göre; cinsel tacize uğradığını ileri süren kadın, B. ile iş görüşmesi için Weehawken semtindeki lüks bir restoranda buluştu.

‘ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI’

Polis Mitolo, kadının ifadesine dayanarak, ikilinin B.’nin çağırdığı araç ile birlikte farklı adreslere gitmek üzere restorandan ayrıldıklarını, ancak Zülfikar B.’nin restoranda başlayan tacizlerinin otomobilin arka koltuğunda devam ettiğini, zorla öpmeye çalıştığını ve cinsel organına dokunduğunu iddia ederek şikâyette bulunduğunu söyledi.



KEFALETLE SERBEST

Genç kadının şikâyeti üzerine ünlü işadamının kaldığı otelden alınarak tutuklandığı, daha sonra yerleştirildiği cezaevinden video konferans bağlantısı ile katıldığı duruşmanın ardından 25 bin dolar kefalet ücreti ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

PolisDolarİş GörüşmesiKonferansNew Jersey


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