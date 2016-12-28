Gündoğdu: AK Parti Daima Gençlerin Yanında

YURT KAPASİTESİ 4 KATINA ÇIKTI



AK Parti hükümetlerinin daima, gençlerin fiziki ve ruhsal gelişimlerine önem verdiğini belirten Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdi. Özellikle, gençlerin yurt ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, üniversite eğitimleri için Ordu'ya gelen ve artık birer Ordulu olan öğrenci kardeşlerimizin nezih ve güvenli yerlerde kalmaları için projeler ortaya koyuyor. Bunun için hem mevcut yurtların modernizasyonunu gerçekleştiriyor hem de yeni yurtlar öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. 2002 yılında Ordu'da 560'ı erkek 450'si kızlar için olmak kaydıyla toplam 1010 kişilik yatak kapasitesi vardı. Yatak kapasitesi 2016'da 2432'si kız ve 1984 erkek olmak üzere 4416'ya ulaştı. 2017 yılı sonunda Ordu Üniversitesi kampüsü içinde 400 kişi kapasiteli bir yurt daha hizmete girecek. Böylece öğrenci kardeşlerimizin yaşam kalitesi de artmış olacak.



150 MİLYON TL'LİK YATIRIM



Gençlik Merkezlerinin de millete sevdalı ve manevi değerlerine bağlı, bilgili ve donanımlı bir nesil yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Ordu'da 17,248 gencimiz Kuran-ı Kerim'den Osmanlıcaya, hat sanatlarından tezhibe, değerler eğitiminden hitabete, kariyer planlamadan liderliğe, girişimcilikten bilgisayara, yabancı dilden edebiyata, sinemadan tiyatroya kadar birçok alanda eğitim verilmiştir. Toplam 432 gencimiz Türkiye'nin dört bir tarafında düzenlenen gençlik ve izcilik kamplarında eğitim aldı. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 bin gencimiz de çeşitli projelerle farklı yöreleri gezerek tarihi ve kültürel değerlerimizi daha yakından tanıma imkanı bulmuştur. Ordu genelinde çoğunun yapımı tamamlanmış 33 ayrı proje için toplam 150,6 Milyon TL'lik bir kaynak harcandı.” dedi.

