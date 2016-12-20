'Mini Uydu'larını fırlatacakları günü bekliyorlar

Geçen yıl ABD'de NASA sponsorluğunda düzenlenen ve binin üzerinde katılımın gerçekleştiği proje yarışmasında, uyduyu tanıtma imkanı bulan Kaymak ve Taşoğlu, tasarımlarının uzaya fırlatılacağı günü bekliyor.



Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mini uydunun, normallerin tüm özelliklerini taşıyan fakat daha minimize edilen hali olduğunu söyledi.



Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Robot Topluluğu Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Kaymak, önce ABD'deki yarışma ile hayat bulan mini uydunun, zamanla bir Ar-Ge projesine dönüştüğünü, dış yüzeyi ve yazılımı tamamen kendilerine ait olan uydunun, birkaç testin ardından fırlatılma seviyesine geleceğini bildirdi.



Kaymak, Hindistan, Japonya, Çin, Rusya ve dünyanın pek çok ülkesinden öğrencilerin katıldığı ABD'de NASA sponsorluğunda gerçekleşen yarışmadaki projelerin neredeyse tamamının devre ve dış yüzey tasarımlarının dışarıdan alındığını fark ettiklerini aktararak, projelerinin ise daha özgün olduğunu kaydetti.



Kaymak, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle hayata geçirdikleri projelerine, bölüm başkanı Prof. Dr. Güney Yılmaz ve araştırma görevlisi Pelin Demir'in de katkı sağladığını dile getirdi.



- Radyasyon testleri yapılmadı



Kaymak, mini uydunun tasarım olarak hazır hale geldiğini ancak son aşamada uydunun radyasyon ortamında nasıl bir tepki vereceğinin test edilmesi gerektiğine işaret etti.



Onun dışında dış tasarımlarının görev için hazır olduğuna dikkati çeken Kaymak, 'NASA'nın 2020 ile 2024 yılları arasında alçak yörünge dediğimiz yani atmosferin belli bir aşaması ve uzayın girişi diyebileceğimiz bir alana 300 tane bu tarz mini uydu gönderme projesi var. Biz de Türkiye olarak mini uydularımızı gönderebiliriz.' diye konuştu.



Kaymak, uydunun, oturtulduğu yörünge itibarıyla atmosfer, hava durumu tahminleri, yeryüzünde basit görüntüleme ve navigasyon sistemlerine destek gibi pek çok alanda kullanılabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



'Bu projenin savunma sanayisinde de kullanılmasını öngörüyoruz. Tabii bunların test edilmesi ve savunma sanayinde kullanılabilecek protokollere uyumlu test edilebilmesi gerekli. İnsansız hava araçlarının fiyatları milyonlarca doları bulurken bu ürünün şu an Ar-Ge dönemindeki maliyeti bin doların altında görülüyor. Bunu ticari olarak düşündüğümüzde oldukça uygun hale gelecektir.'



- Meteoroloji balonu yerine mini uydu önerisi



Projenin iç yazılım ve sensör programlamasını yapan Yiğit Can Taşoğlu da uydu ile birlikte üzerinde çalıştıkları 4-5 projeleri bulunduğunu aktardı.



Mini uydu için için en kaliteli malzemeleri kullandıklarını dile getiren Taşoğlu, güneş panelleri sayesinde pilsiz sınırsız süre çalışacağını anlattı.



Taşoğlu, Türkiye'de hava tahminleri için meteoroloji balonu kullanıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:



'Bildiğim kadarıyla Türkiye'de 3 veya 4 ilde hava tahmini balonu bulunuyor. Biz bu uyduyla nem, sıcaklık, basın ve gaz miktarı gibi atmosferik verilerin tamamını alıyoruz. Bu verilerin hepsini anlık olarak alabiliyoruz ve bu veriler aşağıya iletilebiliyor. Uydunun maliyeti çok düşük olduğundan ve tekrar tekrar kullanılabildiğinden dolayı ülkenin her tarafında bunu yaygınlaştırıp, örneğin 81 ilin her birinden bu uyduların fırlatılıp her gün hava sıcaklığı gibi bütün atmosferik verileri alabiliriz.' Kaynak : AA