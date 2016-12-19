USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Rusya Büyükelçisi Ankara’da silahlı suikasta uğradı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan ise polis ile girdiği çatışmada öldürüldü. RTÜK saldırıyla ilgili haberlere kısıtlama getirdi.

3. Sayfa / 19 Aralık 2016 Pazartesi 19:11
Rusya Büyükelçisi Ankara’da silahlı suikasta uğradı
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Büyükelçi Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir resim sergisinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Karlov'u yaraladıktan sonra binanın ikinci katına çıktığı öğrenilen saldırgan ile özel harekat polisleri arasında çatışma çıktı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Karlov, polis ile zanlı arasındaki çatışma devam ettiği için bir süre olay yerinde beklemek zorunda kaldı.

Yaklaşık 15 dakika süren çatışmanın ardından saldırgan öldürüldü.

Saldırganın öldürülmesinden sonra ağır yaralı olan Büyükelçi Karlov, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ancak Karlov yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırıda 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralılar arasında durumu ağır olan olmadığı öğrenildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM BİLGİ ALDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gitti. Başbakan Binali Yıldırım da olayla ilgili Soylu'dan bilgi aldı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Türkiye ile temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, büyükelçinin ağır yaralandığı doğrulandı.

KORUMA POLİSİ GİBİ GİRDİ
Saldırının 20-25 yaşlarındaki bir kişi tarafından gerçekleştirildiği ve zanlının etkinliğin gerçekleştirildiği binaya koruma polisi gibi girdiği öğrenildi.

'SURİYE'NİN HESABINI VERECEKSİNİZ'
Saldırganın ayrıca silahını ateşlemeden önce 'Ya Allah Bismillah... Suriye'de sivillere bomba yağdırdınız. Suriye'nin intikamı alınacak' diye bağırdığı iddia edildi.







Melih Gökçek: Bundan sonra bu suikastler devam edecek Melih Gökçek: Bundan sonra bu suikastler devam edecek Rus Büyükelçisi'ne suikastin ayrıntıları Rus Büyükelçisi'ne suikastin ayrıntıları Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un vurluğu yerden ilk görüntüler Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un vurluğu yerden ilk görüntüler Saldırganın taktığı rozet dikkat çekti! Saldırganın taktığı rozet dikkat çekti! El Nusra'dan Karlov açıklaması El Nusra'dan Karlov açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikastçı FETÖ'ye mensup Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikastçı FETÖ'ye mensup Fethullah Gülen: Bizim yaptığımızı söylemeleri gülünç Fethullah Gülen: Bizim yaptığımızı söylemeleri gülünç Saldırganın verdiği adreste... Saldırganın verdiği adreste... Suikast sonrası Lavrov ve Çavuşoğlu'dan ortak açıklama Suikast sonrası Lavrov ve Çavuşoğlu'dan ortak açıklama Zaharova: Karlov, Suriyeli muhaliflerle temas halindeydi Zaharova: Karlov, Suriyeli muhaliflerle temas halindeydi Talimat Gülen'den Talimat Gülen'den Rusya Başbakanı Medvedev'den açıklama Rusya Başbakanı Medvedev'den açıklama Saldırgan 15 Temmuz'da bakın ne yapmış Saldırgan 15 Temmuz'da bakın ne yapmış

Rus BüyükelçiAndrey KarlovSilahlı SaldırganSilahlı Saldırı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı