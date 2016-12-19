Rusya Büyükelçisi Ankara’da silahlı suikasta uğradı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
Büyükelçi Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir resim sergisinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
Karlov'u yaraladıktan sonra binanın ikinci katına çıktığı öğrenilen saldırgan ile özel harekat polisleri arasında çatışma çıktı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Karlov, polis ile zanlı arasındaki çatışma devam ettiği için bir süre olay yerinde beklemek zorunda kaldı.
Yaklaşık 15 dakika süren çatışmanın ardından saldırgan öldürüldü.
Saldırganın öldürülmesinden sonra ağır yaralı olan Büyükelçi Karlov, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ancak Karlov yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Saldırıda 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralılar arasında durumu ağır olan olmadığı öğrenildi.
BAŞBAKAN YILDIRIM BİLGİ ALDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gitti. Başbakan Binali Yıldırım da olayla ilgili Soylu'dan bilgi aldı.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Türkiye ile temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, büyükelçinin ağır yaralandığı doğrulandı.
KORUMA POLİSİ GİBİ GİRDİ
Saldırının 20-25 yaşlarındaki bir kişi tarafından gerçekleştirildiği ve zanlının etkinliğin gerçekleştirildiği binaya koruma polisi gibi girdiği öğrenildi.
'SURİYE'NİN HESABINI VERECEKSİNİZ'
Saldırganın ayrıca silahını ateşlemeden önce 'Ya Allah Bismillah... Suriye'de sivillere bomba yağdırdınız. Suriye'nin intikamı alınacak' diye bağırdığı iddia edildi.