Rusya Büyükelçisi Ankara’da silahlı suikasta uğradı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.



Büyükelçi Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir resim sergisinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.



Karlov'u yaraladıktan sonra binanın ikinci katına çıktığı öğrenilen saldırgan ile özel harekat polisleri arasında çatışma çıktı.



Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Karlov, polis ile zanlı arasındaki çatışma devam ettiği için bir süre olay yerinde beklemek zorunda kaldı.



Yaklaşık 15 dakika süren çatışmanın ardından saldırgan öldürüldü.



Saldırganın öldürülmesinden sonra ağır yaralı olan Büyükelçi Karlov, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Ancak Karlov yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.