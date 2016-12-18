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Akdeniz Belediye Başkanı Türk görevden uzaklaştırıldı

'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla aranan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk görevden uzaklaştırıldı. Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

3. Sayfa / 18 Aralık 2016 Pazar 13:27
Akdeniz Belediye Başkanı Türk görevden uzaklaştırıldı

İçel'de 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla aranan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk görevden uzaklaştırıldı.

İçel Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla gözaltı kararı verilen Türk'ün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Türk, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılırken, belediye başkan vekilliği görevine de Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş getirildi.

Kaynak : AA

Bilge AktaşCumhuriyetBelediye Başkanı


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