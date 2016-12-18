'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla aranan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk görevden uzaklaştırıldı. Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
İçel'de 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla aranan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk görevden uzaklaştırıldı.
İçel Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla gözaltı kararı verilen Türk'ün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Türk, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılırken, belediye başkan vekilliği görevine de Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş getirildi.
Kaynak : AA