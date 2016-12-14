Japonya'da ABD askeri uçağı düştü

ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, uçak ve helikopter özelliklerini bir arada bulunduran ve 'Balık Kartalı' olarak adlandırılan V-22 Osprey tipi askeri uçak, Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa adası açıklarında düştü.



Yaralı olarak kurtarılan 5 mürettebat, Kadena Hava Üssü'nden Camp Foster'taki ABD Deniz Hastanesi'ne götürüldü.



Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoşihide Suga, ABD'nin, Tokyo'nun talebi üzerine düşen uçağın kaza sebebi belirlenene kadar, tüm V-22 Osprey tipi uçakların uçuşunu durdurduğunu belirtti.



Kaynak : AA