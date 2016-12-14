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Japonya'da ABD askeri uçağı düştü

Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait V-22 Osprey tipi askeri uçağın, Japonya'nın Okinawa adası açıklarında denize düştüğü, 5 mürettebatının yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

3. Sayfa / 14 Aralık 2016 Çarşamba 12:01
Japonya'da ABD askeri uçağı düştü

ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, uçak ve helikopter özelliklerini bir arada bulunduran ve 'Balık Kartalı' olarak adlandırılan V-22 Osprey tipi askeri uçak, Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa adası açıklarında düştü.

Yaralı olarak kurtarılan 5 mürettebat, Kadena Hava Üssü'nden Camp Foster'taki ABD Deniz Hastanesi'ne götürüldü.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoşihide Suga, ABD'nin, Tokyo'nun talebi üzerine düşen uçağın kaza sebebi belirlenene kadar, tüm V-22 Osprey tipi uçakların uçuşunu durdurduğunu belirtti.

Kaynak : AA

TokyoAskeri UçakJaponyaHelikopter


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