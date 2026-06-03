Meteoroloji Açıkladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 28°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 29°CParçalı bulutluParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 32°CParçalı bulutluİZMİR °C, 33°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 28°CParçalı bulutluParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 25°CParçalı bulutluBURDUR °C, 27°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 27°CParçalı bulutluParçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı zamanla çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 26°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluParçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 23°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 21°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 28°CParçalı bulutluSİİRT °C, 29°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 33°CParçalı bulutlu