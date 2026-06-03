Google Yapay Zeka İçin Frene Bastı! İsteyen Çıkabilecek

Teknoloji devi Google, yapay zeka destekli arama özelliklerinin kullanıma sunulmasından yıllar sonra site yöneticilerine içeriklerini söz konusu sistemden gizleme imkanı tanıdı. Şirketin blog yazısında belirttiğine göre, Search Console platformuna eklenecek yeni bir düğmenin test edilmeye başlanacağı duyuruldu.Artık web sitesi sahipleri, sayfalarının Google'ın Yapay Zeka Özetleri (AI Overviews) ve Yapay Zeka Modu (AI Mode) gibi en yeni arama sonuçlarında görünüp görünmeyeceğine kendileri karar verecek. Başlangıçta Birleşik Krallık'taki küçük bir kullanıcı grubuyla test edilecek olan yeniliğin, daha sonra küresel çapta kullanıma sunulması planlanıyor.Google tarafından yapılan açıklamaya göre, sistemden çıkış yapan siteler üretken yapay zeka özelliklerinden herhangi bir trafik veya gösterim alamayacak. Şirket, bu tercihin üretken yapay zeka dışındaki standart arama sonuçları için bir sıralama kriteri olarak kullanılmayacağının altını çiziyor.Bunun yanı sıra Search Console içinde web yöneticilerine daha fazla veri sağlayacak yeni istatistikler de kullanıma sunuluyor. Yayıncılar artık hangi sayfalarının hangi ülkelerde yapay zeka özetlerinde yer aldığına dair detaylı ölçümlere ulaşabilecek.Google temsilcileri, zaman içinde ek metrikler sunacaklarını belirterek stratejilerini belirleme konusunda web sitesi sahipleriyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.Yayıncılardan ve içerik üreticilerinden gelen geri bildirimleri aktif olarak dinlediklerini ifade eden Google, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) gibi kurumlarla da iletişim halinde kalmayı sürdürüyor.Yaşanan gelişme, şirketin I/O 2026 geliştirici konferansında tanıttığı dinamik Google Arama Kutusu'ndan sadece haftalar sonra ortaya çıktı. Bu etkinlikte videoları, resimleri, dosyaları ve hatta Chrome sekmelerini girdi olarak işleyebilen karmaşık sorgulara uygun yeni yapı sergilenmişti. Ardından birçok teknoloji yazarı 'Bildiğimiz anlamda Google Arama'nın sonu geldi' şeklinde makaleler kaleme aldı.