İşte Türkiye’nin Denizlerdeki Gizli Silahı! Türkiye İlk Kamikaze Otonom Su Altı Aracını Tanıttı

İsrail merkezli Epoch dergisinde yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin son yıllarda insansız su altı ve su üstü sistemlerine yaptığı yatırımların Ankara'yı bölgesel deniz gücü dengelerinde yeni bir konuma taşıdığı değerlendirildi.Orta Doğu analisti Doron Peskin imzasını taşıyan analizde, Türkiye'nin bu alandaki adımları 'sessiz ama kararlı' olarak nitelendirilirken, Ankara'nın denizlerdeki caydırıcılık kapasitesini hızla artırdığı vurgulandı.Epoch'a göre, Türkiye'nin deniz harp teknolojilerindeki son hamleleri Mayıs 2026'da İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma Fuarı'nda sergilendi. Analizde, ASELSAN tarafından geliştirilen sistemlerin fuarın öne çıkan projeleri arasında yer aldığı belirtildi.ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol'un tanıtım sırasında yaptığı açıklamalara yer verilen analizde, Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ'ın 'son derece maliyet etkin, caydırıcı sistem olarak bahriyemizin, dost ve müttefiklerimizin envanterine girmek üzere' geliştirildiği aktarıldı.Habere göre KILIÇ Otonom Kamikaze Su Altı Aracı, su altı harp sahasında doğrudan hedef imhası amacıyla tasarlanmış tek kullanımlık ve düşük görünürlüklü bir sistem olarak öne çıkıyor. Çok hafif sınıfta yer alan KILIÇ 10'un kompakt ve hidrodinamik yapısı sayesinde düşük tespit edilebilirlik sunduğu, kablo güdümlü kontrol sistemiyle hassas angajman ve sürü operasyon kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.Analizde, Türkiye'nin geliştirdiği bir diğer sistem olan TUFAN kamikaze su üstü aracına da yer verildi. İsrail merkezli Epoch'a göre TUFAN, ağır torpido seviyesinde harp başlığı taşıyabilen, otonom görev yapabilen ve uydu üzerinden kontrol edilebilen bir platform olarak geliştiriliyor. Sistemin 2027 yılında Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesinin planlandığı kaydedildi.İsrail merkezli Epoch'un analizinde Türkiye'nin denizaltı modernizasyon programına da geniş yer ayrıldı. Analize göre, hava bağımsız tahrik sistemiyle donatılan ve uzun süre su altında görev yapabilen REİS sınıfı denizaltıların ilk gemisi TCG Piri Reis 2024 yılında envantere girdi. Bu sınıfın Türkiye'nin su altı harekât kapasitesini önemli ölçüde artırdığı değerlendirmesi yapıldı.Türkiye'nin uzun vadeli hedefinin ise tamamen yerli tasarım ve üretime dayanan MİLDEN projesi olduğu vurgulandı. İsrail merkezli Epoch'a göre Aralık 2025 itibarıyla inşa aşamasına geçen proje, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.İsrail merkezli Epoch'ta yayımlanan analizde, Türkiye'nin deniz stratejisinin artık yalnızca savunma odaklı bir yaklaşım olmadığı ifade edildi.Analizde, Mavi Vatan doktrini doğrultusunda su altı alanını stratejik bir merkez haline getiren Türkiye'nin, geliştirdiği yeni nesil sistemlerle bölgesel güç dengelerini etkileyebilecek kapasiteye ulaştığı belirtildi.İsrail merkezli Epoch'a göre Ankara'nın geliştirdiği bu platformların ilerleyen dönemde dost ve müttefik ülkelere ihracatının da gündeme gelebileceği değerlendirilirken, Türkiye'nin deniz gücü alanındaki yükselişinin bölgesel güvenlik mimarisinde dikkatle takip edildiği kaydedildi.