Yine Metrobüs Yine Arıza! Vatandaşlar İsyan etti

İstanbul yönetilemiyor...CHP'li belediyenin yönetiminde olan İstanbul'da, ulaşım sorunları her geçen gün artıyor.Bozulan ve yanan otobüsler, gelmeyen metrobüsler...Sabah saatlerinde İstanbul'da vatandaşlar, yine bitmek bilmeyen metrobüs kuyruklarında bekledi.İstanbul'da metrobüs hattında yaşanan aksamalar, vatandaşı isyan ettirdi.Sabahın erken saatlerinden itibaren Uzunçayır istikametinden Zincirlikuyu yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunlukla karşılaştı.Metrobüste yaşanan arızalardan biri tekrar meydana geldi.Avrupa Yakası'na gidiş yönünde yaşanan arıza nedeniyle seferler, tek yönden yapılmaya başlandı.Arızalanan metrobüs yüzünden vatandaşlar, yolculuğa devam edemedi...Metrobüsün yol ortasında kalması nedeniyle başka araçlar gelemedi ve vatandaşlar gidecekleri yere de ulaşamadı.Dakikalarca bekleyen vatandaşlar isyan ederek, her gün aynı çileyi yaşadıklarını söyledi.