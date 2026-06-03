TARİH, KÜLTÜR VE LEZZETİN BULUŞTUĞU TRABZON FESTİVALE HAZIR

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6-14 Haziran tarihleri arasında dördüncü kez Trabzon’da gerçekleştirilecek. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve köklü kültürel mirasıyla Karadeniz’in simge şehirlerinden Trabzon, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak.