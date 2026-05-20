Instagram Şipşak Nasıl Kapatılır?

Instagram, kullanıcıların birbirleriyle daha dinamik ve filtresiz etkileşim kurmasını sağlamak amacıyla “Şipşak” (Instants) adını verdiği yeni bir özelliği küresel ölçekte kullanıma sunuyor. Snapchat'in popüler “snap” kültürüne ve BeReal akımına benzer bir mantıkla çalışan bu yeni format, herhangi bir düzenleme, efekt veya filtre uygulamadan, anlık olarak çekilen fotoğrafların doğrudan seçilen kişilere ya da gelen kutusundaki özel bölüme gönderilmesini sağlıyor.Gönderilen içerikler sadece bir kez görüntülendikten sonra kalıcı olarak kayboluyor ve platform güvenliği korumak adına bu mesajlarda ekran görüntüsü alınmasına izin vermiyor. Ancak özelliğin ani bir şekilde devreye alınması ve tek bir dokunuşla farkında olmadan fotoğraf paylaşılmasına zemin hazırlaması, pek çok kullanıcının gizlilik endişesi yaşamasına ve bu özelliği tamamen kapatmanın yollarını aramasına neden oluyor.Instagram'ın platform içi etkileşimi artırmak amacıyla geliştirdiği Şipşak, aslında Hikayeler (Stories) ve DM (Direct Message) kutusunun hibrit bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.Şirket yönetimi, kullanıcıların artık ana akışlarında kalıcı ve kusursuz görünmesi gereken mükemmel gönderiler paylaşmaktan ziyade, yakın çevreleriyle o an ne yaptıklarını gösteren daha samimi ve filtresiz anları paylaşmayı tercih ettiğini belirtiyor. Bu içgörüden yola çıkılarak hazırlanan Instants sistemi, kullanıcıyı doğrudan kamera arayüzüne yönlendiriyor.Kamera açıldığı an çekilen fotoğraf, herhangi bir galeriden seçim yapma ya da efekt uygulama şansı tanımadan, seçilen kişilerin gelen kutusundaki özel Şipşak sekmesine düşüyor.Ancak bu hız ve hazırlıksız yakalanma durumu, sosyal medyada ciddi bir tartışma dalgası yaratıyor. Pek çok kullanıcı, uygulamanın yeni arayüzüne tam alışamadığı için mesaj kutusunda gezinirken ya da yanlış bir dokunuş gerçekleştirdiğinde farkında olmadan o anki ortamın fotoğrafını çekip paylaşıyor.Yanlışlıkla gönderilen fotoğraflar için ekranın altında birkaç saniyeliğine bir “geri al” butonu çıksa da, bu süreyi kaçıran kullanıcılar ciddi mağduriyetler yaşıyor. Sistemin tek seferlik görüntüleme sunması ve ekran görüntüsü koruması barındırması bir nebze olsun güvenlik sağlasa da, kullanıcılar gelen kutularında bu tür anlık pencereler görmek istemediklerini dile getiriyor.Instagram, platforma eklediği her yeni özellikte olduğu gibi, bu sistemi kullanmak istemeyen veya gelen kutusundaki görsel kalabalığı azaltmayı hedefleyen kişilere resmi bir kapatma seçeneği sunuyor. Şipşak özelliğini tamamen devre dışı bırakmak ve gelen kutunuzu eski sade haline döndürmek istiyorsanız, aşağıdaki teknik adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz:Akıllı telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan profil resminize dokunarak kendi profil sayfanıza geçiş yapın.Profil ekranınızın sağ üst köşesinde üst üste yer alan üç çizgi (menü) simgesine tıklayın.Açılan listeden “Ayarlar ve Gizlilik” seçeneğine giriş yapın.Ayarlar menüsünün içinde biraz aşağı kaydırarak ya da üst kısımda yer alan arama çubuğunu kullanarak “İçerik Tercihleri” bölümünü bulun ve tıklayın.Karşınıza gelen ekranda yer alan seçenekler arasından “Gelen Kutusunda Instants'ı Gizle” ya da “Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle” yazan seçeneği aktif hale getirin.Yan taraftaki anahtar buton mavi konumdan griye döndüğünde, özellik hesabınız için tamamen pasif duruma getiriliyor.Bu basit ayar değişikliğinin ardından, mesaj kutunuzun üst kısmında veya özel pencerelerinde yer alan Şipşak sekmesi tamamen görünümden kaldırılıyor. Aynı zamanda bu ayar aktifken diğer kullanıcıların size gönderdiği anlık paylaşımları da almıyorsunuz ve kendi kamera arayüzünüzdeki Şipşak kısa yolları da temizleniyor.Meta, son dönemde gençlerin sosyal medya üzerindeki güvenliğini ve dijital refahını korumaya yönelik politikalarını sıkılaştırmaya devam ediyor. Şipşak özelliğinin getirdiği anlık fotoğraf paylaşım kültürü, siber zorbalık veya istenmeyen içerik paylaşımı gibi riskleri barındırdığı için şirket bu konuda yeni filtreler üzerinde çalışıyor.Geliştirilen yeni algoritmalara göre, 18 yaş altındaki kullanıcıların hesaplarında bu tür anlık mesajlaşma araçları varsayılan olarak daha kısıtlı bir gizlilik ayarıyla sunuluyor.Kullanıcıların birbirlerine haber vermeden anlık durum bildirmelerini sağlayan bu sistem, önümüzdeki günlerde gelecek yeni bir optimizasyon güncellemesiyle birlikte kullanıcılara “sadece seçilen en yakın arkadaşlar listesiyle paylaşım yapma” zorunluluğu da getirebilir.