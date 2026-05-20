İmamoğlu’nun “Yıldız”ına 3 yerden ballı maaş!

Yolsuzluk davaları ve gündeme oturan itiraflarla boğuşan CHP'de, birçok yerden maaş alan isimler de rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre bu isimler arasında Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Suat Yıldız da bulunuyor.İSKİ yönetim kurulu üyeliği ile idari ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı görevini yürüten Yıldız'ın 16 Temmuz 2024 tarihinde dönemin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından TBB'nin genel sekreteri olarak da görevlendirildiği aktarıldı.Yıldız'ın TBB'deki görevinden 120 bin lira, İSKİ'deki görevinden 150 bin lira maaş aldığı iddia ediliyor.İBB iştiraki BELTUR'dan da huzur hakkı aldığı bildirilen Yıldız'ın, bu kurumdan da aylık 150 bin liralık aylık kazanç elde ettiği savunuluyor. Bu kapsamda Yıldız'ın toplam aylık geliri 420 bin lira olduğu öne sürülüyor.Suat Yıldız'ın 3 farklı kurumdan elde ettiği aylık kazançlar, CHP içerisinde de büyük tepki çekiyor. Partili kaynakların aktardığı iddiaya göre Yıldız, farklı görevleri gereği her hafta İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyor.Ankara'ya geldiğinde TBB'nin konaklama tesislerinde kalmak yerine 5 yıldızlı otelleri tercih ettiği bildirilen Yıldız'ın, uçak bileti ödemeleri de dahil tüm harcamalarını TBB Başkanlığına tahsisli bütçeden karşıladığı belirtiliyor.Hem İSKİ'nin hem TBB'nin hem de BELTUR'un internet sitelerinde de Suat Yıldız'ın görevlerine devam ettiği net şekilde görülüyor.TBB'nin internet sitesinde Suat Yıldız'a dair paylaşılan güncel detayda, 'Halen İSKİ yönetim kurulu üyeliği ve idari ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı görevini yürüten Suat Yıldız, 16 Temmuz 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun onayı ile Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olarak atanmıştır' bilgisi yer alıyor. BELTUR'un internet sitesinde de Yıldız, 'yönetim kurulu başkanvekili' sıfatıyla yer alıyor.