Altın Fiyatlarında Kritik Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik artan hava saldırıları karşısında güvenli limanlara olan yöneliş arttı. Haftaya ciddi artışlarla başlayan altın fiyatları dün bir anda çakıldı.

Ekleme: 4.03.2026 - 10:29 Güncelleme: 4.03.2026 - 10:33 / Editör: Fehmi Öztürk
GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.316,81
Gram Altın Satış: 7.318,78

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 12.117,00
Çeyrek Altın Satış: 12.321,00

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 24.203,00
Yarım Altın Satış: 24.597,00

ONS ALTIN

Alış: 5.173,57
Satış: 5.174,64

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.870,95
22 Ayar Bilezik Satış: 6.967,33