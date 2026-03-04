Altın Fiyatlarında Kritik Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik artan hava saldırıları karşısında güvenli limanlara olan yöneliş arttı. Haftaya ciddi artışlarla başlayan altın fiyatları dün bir anda çakıldı.

7 bin 600 seviyesinden 7 bin 200'e kadar gerilene altın bugün de yön arayışında. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Mart 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 7.316,81Gram Altın Satış: 7.318,78Çeyrek Altın Alış: 12.117,00Çeyrek Altın Satış: 12.321,00Yarım Altın Alış: 24.203,00Yarım Altın Satış: 24.597,00Alış: 5.173,57Satış: 5.174,6422 Ayar Bilezik Alış: 6.870,9522 Ayar Bilezik Satış: 6.967,33