Altın Fiyatlarında Kritik Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik artan hava saldırıları karşısında güvenli limanlara olan yöneliş arttı. Haftaya ciddi artışlarla başlayan altın fiyatları dün bir anda çakıldı.
7 bin 600 seviyesinden 7 bin 200'e kadar gerilene altın bugün de yön arayışında. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Mart 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.316,81
Gram Altın Satış: 7.318,78
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.117,00
Çeyrek Altın Satış: 12.321,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 24.203,00
Yarım Altın Satış: 24.597,00
ONS ALTIN
Alış: 5.173,57
Satış: 5.174,64
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.870,95
22 Ayar Bilezik Satış: 6.967,33
