Ahmedinejad Yaşıyor mu? İran'dan Dikkat Çeken Açıklama

İran ve uluslararası basın, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İsrail ve ABD'nin ortak saldırılarında hayatını kaybettiğini öne sürdü. Haberlerde, Ahmedinejad'ın başkent Tahran'ın Narmek Mahallesi'nde bulunduğu noktaya yönelik düzenlenen saldırıda korumalarıyla birlikte yaşamını yitirdiği iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi makamlardan bir doğrulama yapılmadı.Ahmedinejad'ın danışmanlarından biri eski cumhurbaşkanının öldürüldüğü iddialarını yalanladı. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan danışman, 'Onunla iletişim halindeyim. Her şey yolunda,' dedi.Kaynak, 'Onun güvenliğiyle ilgili bir bina vuruldu. Ahmedinejad'ın Devrim Muhafızları üyesi 3 koruması öldürüldü. Kendi konutu ise etkilenmedi. Binadan 100 metre uzakta olduğu için hedef alınmadı' ifadelerini kullandı. Danışmanın verdiği bilgilere göre saldırı, Ahmedinejad'ın doğrudan yaşadığı konutu hedef almadı. Son açıklamayla birlikte söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.İran haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre Ahmedinejad, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanan İran lideri Ali Hamaney için bir taziye mesajı yayımladı. Ahmedinejad mesajında, 'Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail'in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti'nin yüce liderinin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla tüm halka ve onların yakınlarına başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.İran'ın altıncı cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Mahmud Ahmedinejad, 1956 yılında Simnan eyaletine bağlı Garmsar ilçesinin Aradan köyünde doğdu. Bir yaşındayken ailesiyle birlikte Tahran'a göç eden Ahmedinejad, 1993-1997 yılları arasında Erdebil Eyaleti'nin ilk valisi olarak görev yaptı. 2003-2005 yılları arasında ise Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.Ahmedinejad, 24 Haziran 2005'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilerek 3 Ağustos 2005'te göreve başladı ve 2013 yılına kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı.2017 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Ahmedinejad'ın başvurusu anayasal gerekçelerle kabul edilmedi. Ahmedinejad, görev süresinin sona ermesinin ardından 2013 yılında Dini Lider Hamaney'in kararıyla Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.