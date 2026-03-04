30 Saniyede Milyonluk Soygun! Bilecik'te Yaşandı

Olay, merkez Teyfikbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi.Alınan bilgilere göre, gece saat 03.45 sularında kiralık bir araçla kuyumcu önüne gelen kimliği belirsiz 4 kişi, daha önceden kopyaladıkları kapının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı.Ardından balyoz ile camı kırarak içeri giren 4 şahıs 30 saniyede kuyumcuyu talan etti. Ardından kiraladıkları araçlar kayıplara karışan şahıslar için polis ekipleri çalışma başlattı.Öte yandan aracın plakası belirlenirken, şahısların Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru gittileri tespit edildi.