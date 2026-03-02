  • USD: 43,89 - 43,96
  • EURO: 51,47 - 51,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın Fiyatlarında Sert Yükseliş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırının 3. gününe girilirken, piyasalarda da beklenen gün geldi. Herkesin gözü kulağı haftanın ilk işlem gününe çevrilirken, Orta Doğu'daki savaş piyasaları derinden sarstı.

Ekleme: 2.03.2026 - 10:14 Güncelleme: 2.03.2026 - 10:17 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Fiyatlarında Sert Yükseliş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Gram altın Kapalı Çarşı'da 8140 TL'yi buldu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Mart 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 7.580,71
Satış: 7.581,77

ÇEYREK ALTIN

Alış: 12.873,00
Satış: 13.280,00

ONS ALTIN

Alış 5.362,28 Dolar
Satış: 5.363,42 Dolar

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 51.327,00 TL
Satış: 52.828,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 25.367,00
Satış: 26.162,00

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 7.138,57
Satış: 7.423,39