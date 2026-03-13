Bursa'da drift atan sürücüye 140 bin TL para cezası

İnegöl ilçesinde otomobiliyle drift attığı ve hız sınırını aştığı anları sanal medya hesabından paylaşan sürücüye, 140 bin lira para cezası kesildi.Türkiye genelinde trafik denetimleri devam ediyor.Trafiği tehlikeye atan ve vatandaşı huzursuz eden hiçbir sürücü, emniyet ekiplerince affedilmiyor.Bu kapsamda, trafik polisleri Bursa'da başarılı bir çalışmaya imza attı.İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri sırasında, İnegöl'de bir sürücünün otomobiliyle drift attığı ve hız sınırını aştığı anları sanal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.İnceleme sonucu kimliği belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift yapmak' ve 'hız sınırını aşma' suçlarından 140 bin lira idari para cezası uygulandı.Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eyleme karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.