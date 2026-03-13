Altında Son Durum!

Altın fiyatları, 13 Mart Cuma sabahına bir önceki güne göre hafif bir düşüşle başladı. Ons altın fiyatındaki geri çekilmeye paralel olarak gram ve çeyrek altın fiyatlarında da aşağı yönlü bir hareket gözleniyor. Yatırımcılar için “güvenli liman” özelliğini koruyan altında, bugünün canlı rakamları netleşti.