Altında Son Durum!
Altın fiyatları, 13 Mart Cuma sabahına bir önceki güne göre hafif bir düşüşle başladı. Ons altın fiyatındaki geri çekilmeye paralel olarak gram ve çeyrek altın fiyatlarında da aşağı yönlü bir hareket gözleniyor. Yatırımcılar için “güvenli liman” özelliğini koruyan altında, bugünün canlı rakamları netleşti.
Gram ve Ons Altın Fiyatları
Altın piyasasının temel göstergeleri olan gram ve ons fiyatlarında sabah saatleri itibarıyla oluşan tablo:
Gram Altın: 7.253,92 TL (Alış) / 7.254,72 TL (Satış)
Ons Altın (Dolar): 5.109,25 $ (Alış) / 5.110,47 $ (Satış)
Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Fiyatları
Hediyeleşme ve küçük birikimlerin adresi olan ziynet altınlarında son durum:
Çeyrek Altın: 11.606,28 TL (Alış) / 11.861,47 TL (Satış)
Yarım Altın: 23.144,88 TL (Alış) / 23.728,24 TL (Satış)
Tam Altın: 47.269,00 TL (Alış) / 47.937,00 TL (Satış)
Cumhuriyet, Ata Altın ve Bilezik Fiyatları
Yüksek hacimli yatırımlar ve takı kategorisindeki güncel fiyatlar:
Cumhuriyet Altını:
Alış: 46.425,13 TL
Satış: 47.300,79 TL
Ata Altın:
Alış: 48.521,24 TL
Satış: 49.779,88 TL
Ziynet Altını:
Alış: 46.434,86 TL
Satış: 47.311,35 TL
22 Ayar Bilezik (Gram):
Alış: 6.615,69 TL
Satış: 6.956,38 TL
