Twitter’a Mossad Operasyonu! 4 Hesap Erişime Engellendi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD da Türkiye'yi içeriden hedef alma çabasına girdi. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden provokatif paylaşımlarla Türkiye'yi hedef alan 4 sosyal medya hesabının, yurt dışı menşeili olduğu ve MOSSAD iltisaklı olduğu tespit edildi.MOSSAD iltisaklı 4 operasyon hesabının Türkiye'de erişime engellenmesi için düğmeye basıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İsrail istihbaratı adına faaliyet gösteren 4 sosyal medya hesabını Türkiye'de erişime engelledi.Kapatılan hesaplardan 'Welat Mehdi' isimli bir operasyon hesabı, ocak ayında yaptığı bir paylaşımla İsrail propagandası yapmış; ABD ve İsrail'in Türkiye'ye müdahale etmesi yönünde skandal bir çağrıda bulunmuştu.