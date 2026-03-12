  • USD: 44,00 - 44,08
Twitter’a Mossad Operasyonu! 4 Hesap Erişime Engellendi

Sosyal medya platformu X üzerinden Türkiye’yi hedef alacak provokatif paylaşımlar yapan ve MOSSAD ile iltisaklı olduğu belirlenen 4 hesap erişime engellendi.

Ekleme: 12.03.2026 - 12:19 Güncelleme: 12.03.2026 - 12:27 / Editör: Fehmi Öztürk
Twitter’a Mossad Operasyonu! 4 Hesap Erişime EngellendiABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD da Türkiye'yi içeriden hedef alma çabasına girdi. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden provokatif paylaşımlarla Türkiye'yi hedef alan 4 sosyal medya hesabının, yurt dışı menşeili olduğu ve MOSSAD iltisaklı olduğu tespit edildi.

ERİŞİM ENGELİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

MOSSAD iltisaklı 4 operasyon hesabının Türkiye'de erişime engellenmesi için düğmeye basıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İsrail istihbaratı adına faaliyet gösteren 4 sosyal medya hesabını Türkiye'de erişime engelledi.

KÜRT MASKESİYLE İSRAİL'E ÇAĞRI

Kapatılan hesaplardan 'Welat Mehdi' isimli bir operasyon hesabı, ocak ayında yaptığı bir paylaşımla İsrail propagandası yapmış; ABD ve İsrail'in Türkiye'ye müdahale etmesi yönünde skandal bir çağrıda bulunmuştu.