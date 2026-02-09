Kar 30 Santime Ulaştı! Yollar Kapandı

Kentte gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı, sabah etkisini artırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı.Kent genelinde 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi tarafından 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmalar sürdürülüyor.Öte yandan kent merkezinde belediye ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.