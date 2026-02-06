MHP lideri Devlet Bahçeli'den 6 Şubat depremleri mesajı! "Devlet-millet dayanışmasını gösterdik"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat Depremlerinin 3. yıl dönümünde Osmaniye'de konuştu. Devlet Bahçeli, "Devlet ve millet dayanışmasını gösterdik. Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat Depremlerinin 3. yıl dönümünde Osmaniye'de açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:
Devlet ve millet dayanışmasını gösterdik. Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır.
Cumhur İttifakı olarak sarsılmayacağız.