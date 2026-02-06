  • USD: 43,45 - 43,53
  • EURO: 51,24 - 51,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 6 Şubat depremleri mesajı! "Devlet-millet dayanışmasını gösterdik"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat Depremlerinin 3. yıl dönümünde Osmaniye'de konuştu. Devlet Bahçeli, "Devlet ve millet dayanışmasını gösterdik. Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 6 Şubat depremleri mesajı!
Ekleme: 6.02.2026 - 15:40 Güncelleme: 6.02.2026 - 16:07 / Editör: Fehmi Öztürk
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 6 Şubat depremleri mesajı! 'Devlet-millet dayanışmasını gösterdik'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat Depremlerinin 3. yıl dönümünde Osmaniye'de açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Devlet ve millet dayanışmasını gösterdik. Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır.

Cumhur İttifakı olarak sarsılmayacağız.