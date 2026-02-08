WhatsApp Durumlar Yenileniyor!

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların WhatsApp durum gizliliği ayarları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor. Yakında kullanıma sunulması beklenen bu yenilik sayesinde, özel kitle listeleri oluşturarak durum güncellemelerinizi sadece istediğiniz kişilerle paylaşabileceksiniz.WhatsApp'ın Android beta sürümünde keşfedilen yeni özellik, durum paylaşımı yaparken daha esnek ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Kullanıcılar artık rehberlerindeki kişileri farklı gruplara ayırarak özel listeler oluşturabilecek. Örneğin, “Aile”, “İş Arkadaşları” veya “Yakın Dostlar” gibi farklı listeler tanımlanabilecek. Her liste için özel bir isim ve emoji belirlenebilecek, bu da listelerin yönetimini kolaylaştıracak.Bu geliştirme, durum güncellemelerinin yanlış kişilere ulaşması endişesini ortadan kaldırarak mahremiyeti önemli ölçüde artırıyor. Bir iş toplantısıyla ilgili bir durumu sadece meslektaşlarınızla paylaşmak veya ailevi bir anıyı sadece akrabalarınızın görmesini sağlamak artık çok daha kolay olacak.Özel listelerin yanı sıra, WhatsApp'ın Instagram'dakine benzer bir “Yakın Arkadaşlar” özelliği üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar tek bir tıkla durumlarını sadece en yakın çevresiyle paylaşabilecek. Bu listeye eklenen kişilerin paylaştığı durumlar, profillerinin etrafında farklı renkte bir halka ile gösterilecek, böylece bu paylaşımlar diğerlerinden kolayca ayırt edilebilecek.Bununla birlikte, yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcılar için yayınlanacağı henüz net değil. Ancak geliştirme aşamasında olması, WhatsApp'ın kullanıcı gizliliğine ve kişiselleştirme seçeneklerine verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.