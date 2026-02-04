Altın Yine Fırladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Piyasalardaki inişli çıkışlı grafik haftanın üçüncü gününde de devam ediyor. Tarihi zirveden sonra aniden düşen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altın tekrar 5 bin doların üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Şubat 2026 altın fiyatları...

Piyasalardaki hareketlilik 4 Şubat Çarşamba gününde de devam ediyor. Günlerdir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları tarihi zirveden dibe çakılmıştı. Piyasalardaki hareketlilik yatırımcıların kafasını karıştırırken, altın bugün yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları kasım 2008'den bu yana en büyük günlük yükselişini kaydetti. Ons altın yeniden 5 bin dolar üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Şubat 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 7.091,87Gram Altın Satış: 7.092,93Çeyrek Altın Alış: 12.219,00Çeyrek Altın Satış: 12.548,00Yarım Altın Alış: 24.462,00Yarım Altın Satış: 25.121,0022 Ayar Bilezik Alış: 6.735,1622 Ayar Bilezik Satış: 6.830,10ONS altın Alış: 5.064,02ONS altın Satış: 5.065,41