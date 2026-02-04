Altın Yine Fırladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Piyasalardaki inişli çıkışlı grafik haftanın üçüncü gününde de devam ediyor. Tarihi zirveden sonra aniden düşen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altın tekrar 5 bin doların üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Şubat 2026 altın fiyatları...
Piyasalardaki hareketlilik 4 Şubat Çarşamba gününde de devam ediyor. Günlerdir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları tarihi zirveden dibe çakılmıştı. Piyasalardaki hareketlilik yatırımcıların kafasını karıştırırken, altın bugün yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları kasım 2008'den bu yana en büyük günlük yükselişini kaydetti. Ons altın yeniden 5 bin dolar üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.091,87
Gram Altın Satış: 7.092,93
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.219,00
Çeyrek Altın Satış: 12.548,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 24.462,00
Yarım Altın Satış: 25.121,00
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.735,16
22 Ayar Bilezik Satış: 6.830,10
ONS ALTIN
ONS altın Alış: 5.064,02
ONS altın Satış: 5.065,41
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.091,87
Gram Altın Satış: 7.092,93
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.219,00
Çeyrek Altın Satış: 12.548,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 24.462,00
Yarım Altın Satış: 25.121,00
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.735,16
22 Ayar Bilezik Satış: 6.830,10
ONS ALTIN
ONS altın Alış: 5.064,02
ONS altın Satış: 5.065,41