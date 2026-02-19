Uber Sürücüsüz Taksi Dönemini Başlatıyor!

Sürücüsüz taksi hizmetlerinin yükselişi, geleneksel ulaşım modelleri için bir tehdit gibi görünse de Uber bu dönüşümü fırsata çevirmek istiyor. Şirket, otonom araçlara özel şarj merkezleri kurmak amacıyla 100 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını duyurdu. Bu hamle, şirketin robotaksi dönemine güçlü bir giriş yapmaya hazırlandığının en net sinyali olarak yorumlanıyor.Uber'in bu yeni şarj merkezlerini ilk etapta ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi, Los Angeles ve Dallas şehirlerinde faaliyete geçirmesi planlanıyor. Şirket yetkilileri, ilerleyen dönemlerde bu ağın daha fazla şehre yayılacağını belirtiyor. Uber Küresel Mobilite Başkanı Pradeep Parameswaran, şehirlerin otonom ve elektrikli bir geleceğe hazırlanmasına yardımcı olduklarını ve bu altyapının hem bugünün sürücüleri hem de geleceğin filoları için çalışması gerektiğini vurguluyor.Kurulacak olan merkezler, şirketin “otonom depolar” olarak adlandırdığı noktalarda hızlı şarj istasyonlarını içerecek. Bu özel alanlarda araçların yalnızca şarj ihtiyacı değil; temizlik, bakım ve denetim gibi günlük filo operasyonları da gerçekleştirilecek. Ayrıca, sürücüsüz araçların yolda daha uzun süre kalabilmesi ve hizmetin aksamaması için şehirlerin stratejik ve uygun noktalarına ek hızlı şarj durakları inşa edilmesi hedefleniyor.Bu yatırım kararı, Uber'in Alphabet bünyesindeki Waymo ve Tesla gibi robotaksi operatörleriyle rekabetin arttığı bir dönemde geldi. Ancak Uber, potansiyel rakiplerini iş ortaklarına dönüştürme stratejisi izliyor. Şirket halihazırda Waymo'nun Austin ve Atlanta'daki filo operasyonlarını yönetiyor. Uber, 2026 yılı sonuna kadar Lucid ve Nuro gibi ortaklarla birlikte en az 10 şehirde otonom araç hizmetlerini kendi ağı üzerinden sunmayı bekliyor. Duyurunun ardından Uber hisselerinde yaklaşık %3'lük bir artış gözlendi.Şirket ayrıca ayrı bir girişimle, şarj sağlayıcılarına kullanım garantisi vererek yeni halka açık elektrikli araç şarj altyapısı için de 100 milyon dolardan fazla kaynağın kilidini açmaya yardımcı olacağını açıkladı. Bu girişim New York, Londra, Paris ve Madrid gibi metropolleri hedefliyor. Bununla birlikte sürücü uygulaması da güncellenerek, sürücülerin bekleme süreleri daha kısa olan istasyonları ve indirimleri gerçek zamanlı olarak görmesi sağlanacak.