  • USD: 43,69 - 43,77
  • EURO: 51,53 - 51,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Namaza Büyük Saygısızlık! Torpil Attı...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Abdulkadir Geylani Camii'nde vatandaşların ilk teravih namazı sırasında caminin içine torpil atan bir çocuk, o anları da gülerek kayda aldı.

Ekleme: 19.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:14 / Editör: Erhan Şimşek
Namaza Büyük Saygısızlık! Torpil Attı...Kayseri'de tepki çeken anlar...

Ramazan ayının ilk teravih namazında Kayseri genelinde camiler doldu.

Ancak bir çocuğun, teravih kılanlara yönelik hareketi, korkuya neden oldu.

Namaza Büyük Saygısızlık! Torpil Attı...

CAMİYE TORPİL ATILDI

Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan Abdulkadir Geylani Camii'nde teravih namazı esnasında cami içerisine torpil atılması cemaat arasında kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından güvenlik güçleri inceleme başlattı.

ŞÜPHELİ ÇOCUK YAKALANDI

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 15 yaşındaki M.T. isimli çocuk yakalandı.

Çocuk ve ailesi hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.