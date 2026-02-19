Namaza Büyük Saygısızlık! Torpil Attı...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Abdulkadir Geylani Camii'nde vatandaşların ilk teravih namazı sırasında caminin içine torpil atan bir çocuk, o anları da gülerek kayda aldı.

Kayseri'de tepki çeken anlar...Ramazan ayının ilk teravih namazında Kayseri genelinde camiler doldu.Ancak bir çocuğun, teravih kılanlara yönelik hareketi, korkuya neden oldu.Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan Abdulkadir Geylani Camii'nde teravih namazı esnasında cami içerisine torpil atılması cemaat arasında kısa süreli tedirginliğe yol açtı.O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından güvenlik güçleri inceleme başlattı.ŞÜPHELİ ÇOCUK YAKALANDIKocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 15 yaşındaki M.T. isimli çocuk yakalandı.Çocuk ve ailesi hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.