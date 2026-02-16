Ramazanda Tüketilebilecek Yöresel Lezzetler!

Türk mutfağı ise sahur konusunda oldukça cömert. Anadolu'nun farklı şehirlerinde, hem uzun süre tok tutan hem de kültürel hafızayı taşıyan güçlü sahurluklar var. İşte Ramazan'da sofraya hem gelenek hem de denge getirecek yöresel sahur tarifleri…Karadeniz mutfağının sahura en yakışan tariflerinden biri: kaygana.Yumurta, un ve sütle hazırlanan bu pratik lezzet; bazen taze soğanlı, bazen otlu versiyonuyla sofraya gelir.Ramazan sahurunda herkes tuzlu aramaz. Gaziantep'te sahur bazen tatlı başlar. İncecik açılmış hamurun arasına sürülen kaymak ve bol Antep fıstığıyla yapılan fıstıklı katmer, yıllardır sahur sofralarında yerini koruyan lezzetlerden biridir.Karadeniz mutfağının bir diğer güçlü lezzeti kuymak. Tereyağı, mısır unu ve peynirle yapılan bu yemek, özellikle ağır tempolu günlerde tercih edilir. Ama sahurda porsiyon kontrolü şarttır. Küçük bir tabak yetiyor. Yanına bol su ve birkaç dilim domates eklendi mi denge tamamlanır.Ramazan sahurunda 'hafif ama tok tutan ne yense?' diye düşünürken, Anadolu'nun kadim mutfaklarından biri olan Sivas telli katmeri akla gelir. İncecik açılan hamurun çıtır kıvamı, sade pişirme şekli ve sade lezzetiyle sahur sofralarına çok yakışır. Sivas'ta bu katmer, genelde az yağlı, tuzlu ya da sade şekilde yenir; börek sertliğinde değil, tel tel ayrılan yapıda olur. Sahurda midenin erken yorulmaması için harika bir denge kurar.