Barajlarda Son Tablo! İSKİ Açıkladı
Son günlerde etkili olan yağışların ardından İstanbul’un su kaynaklarındaki son durum yeniden mercek altına alındı. İSKİ güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. Peki, 16 Şubat İstanbul barajlarında son durum ne?
Son günlerde etkili olan yağışların ardından İstanbul'un su kaynaklarındaki son durum yeniden gündeme geldi.
Kentin barajlarındaki doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak güncelleniyor.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da açıklanan verileri yakından takip ediyor.
Bugün paylaşılan son rakamlarla birlikte barajlardaki mevcut seviye netleşti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İSKİ 16 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su kaynaklarındaki son durum, İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilerle netlik kazandı.
16 Şubat itibarıyla açıklanan rakamlara göre, kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39,08 olarak ölçüldü.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde:
Ömerli Barajı: 54,38
Darlık Barajı: 57,28
Elmalı Barajı: %92,62
Terkos Barajı: %24,14
Alibey Barajı: %33,11
Büyükçekmece Barajı: %27,53
Sazlıdere Barajı: %24,25
Istrancalar Barajı: %71,94
Kazandere Barajı: %21,77
Pabuçdere Barajı: %16,31
