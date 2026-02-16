Barajlarda Son Tablo! İSKİ Açıkladı

Son günlerde etkili olan yağışların ardından İstanbul'un su kaynaklarındaki son durum yeniden gündeme geldi.Kentin barajlarındaki doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak güncelleniyor.İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da açıklanan verileri yakından takip ediyor.Bugün paylaşılan son rakamlarla birlikte barajlardaki mevcut seviye netleşti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?İstanbul'un su kaynaklarındaki son durum, İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilerle netlik kazandı.16 Şubat itibarıyla açıklanan rakamlara göre, kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39,08 olarak ölçüldü.İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde:Ömerli Barajı: 54,38Darlık Barajı: 57,28Elmalı Barajı: %92,62Terkos Barajı: %24,14Alibey Barajı: %33,11Büyükçekmece Barajı: %27,53Sazlıdere Barajı: %24,25Istrancalar Barajı: %71,94Kazandere Barajı: %21,77Pabuçdere Barajı: %16,31