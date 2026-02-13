Yapay Zeka Destekli Siri Ertelenebilir!

Apple, Siri sanal asistanına yapmayı planladığı kapsamlı güncellemeleri, test sürecinde ortaya çıkan performans sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kalabilir.Mart ayında yayınlanması planlanan iOS 26.4 güncellemesiyle gelmesi beklenen özelliklerin, şimdi mayıs ayındaki iOS 26.5 veya eylül ayındaki iOS 27 sürümüne kadar ötelenmesi gündemde.Gizli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yapılan testlerde Siri'nin sorguları düzgün işleyemediği, yanıt sürelerinin çok uzun olduğu ve doğruluk oranının düşük kaldığı tespit edildi.Ayrıca asistanın hızlı konuşan kullanıcıların sözünü kesmesi ve karmaşık işlemlerde yetersiz kalarak OpenAI'nin ChatGPT sistemine yönelmesi gibi problemler de rapor edildi.Gecikmenin en büyük nedenlerinden biri olarak Siri'nin kişisel verilere erişim yeteneğindeki sorunlar gösteriliyor.Kullanıcıların eski mesajlarını tarayıp spesifik içerikleri bulmasını sağlayacak olan bu özellik, Apple'ın katı gizlilik politikaları ve teknik zorluklar nedeniyle henüz istenilen seviyeye ulaşamadı.Yeniden tasarlanan Siri, 'Linwood' adı verilen tamamen yeni bir mimari üzerine inşa ediliyor ve Apple'ın Google Gemini ekibinden transfer ettiği teknolojileri de barındıran Apple Foundations Models platformunu kullanıyor.Şirket ayrıca 'Campo' kod adlı projeyle, işletim sistemlerine derinlemesine entegre edilmiş ve ChatGPT benzeri bir deneyim sunan daha gelişmiş bir sohbet robotu üzerinde de çalışıyor.Yaşanan bu gelişmeler ve erteleme haberleri, Apple hisselerinde de dalgalanmaya neden oldu.Yatırımcıların endişesiyle birlikte şirket hisseleri, gün içindeki kazanımlarının bir kısmını geri vererek günü daha düşük bir artışla tamamladı.