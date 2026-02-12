MSB Duyurdu! 5 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü üyesi 146 kişi yakalandı, 2 bin 89 kişi ise hududu geçemeden engellendi.1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 790, engellenen kişi sayısı da 7 bin 979 olmuştur.(Suriye'deki son duruma ilişkin) Suriye Hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz.(Gemi satış iddialarına ilişkin) Katar'da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı firkteyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı (MoU) imzalanmıştır.(Gemi satış iddialarına ilişkin) Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.(Ordu sahilinde bulunan İnsansız Hava Aracı'na(İHA) ilişkin)10 Şubat'ta Ünye/Ordu'da sahilde bir İHA bulunması üzerine ?1 SAS timi, 11 Şubat 2026'da bölgeye intikale ettirilmiştir. Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen İHA incelenmek üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.