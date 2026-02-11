ilk Oruç İlk Sahur Ne Zaman?

2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı. İlk oruç ne zaman tutulacak sorusu milyonlarca Müslüman tarafından araştırılırken, Ramazan başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimi ile netleşti. İmsak, sahur ve iftar vakitleri ise 2026 Ramazan imsakiyesi üzerinden takip edilecek. Peki 2026 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İlk oruç, ilk iftar, ilk sahur ne zaman? 2026 Diyanet saatlerine göre İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan imsakiyesi.

Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, bu yıl ilk orucun hangi tarihte tutulacağını ve ilk iftarın saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Ramazan ayına dair takvim bilgileri ve imsak–iftar saatleri, en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Vatandaşlar “2026'da ilk sahur hangi gün yapılacak?” ve “İstanbul, Ankara, İzmir'de iftar saatleri kaçta?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte il il Ramazan takvimi ve Ramazan ayına dair tüm merak edilen ayrıntılar…Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının idrak edileceği tarih belli oldu. 2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe Arefe günüyle birlikte veda edecek. Vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkacak. İlk oruç ise 19 Şubat günü sabah ezanıyla birlikte tutulmaya başlanacak.2026 Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:Şehir İmsak (Sahur) İftar (Akşam)İstanbul 06:22 18:49Ankara 06:06 18:35İzmir 06:28 18:5719 Mart 2026 Perşembe Arefe20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Bu tarihte son oruç tutulacak, ardından Ramazan Bayramı başlayacak.