70 Yıllık Cezaevinin Son Hali!

Aydın’ın Söke ilçesinde, kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi cezaevi binası, kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmasının ardından sosyal tesis olarak hizmete açıldı.

Neredeyse bir asırdır cezaevi olarak kullanılan yapı, adeta evrim geçirdi.Aydın'ın Söke ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapının zemin ve duvarları güçlendirilirken, elektrik, mekanik ve altyapı sistemleri tamamen yenilendi.Tavan, pencere ve kapı sistemleri ise tarihi dokuya uygun şekilde restore edilerek yapı, özgün kimliğini koruyan modern bir görünüme kavuşturuldu.Restorasyonun ardından sosyal tesis olarak yeniden işlevlendirilen yapı; hükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sağlamak, aynı zamanda vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak amacıyla hizmet verecek.Aynı anda yaklaşık 500 kişiye hizmet kapasitesine sahip tesiste; restoran, çay bahçesi, şark odası, çocuk oyun alanı ve Türkiye genelindeki cezaevlerinde üretilen ürünlerin satışının yapılacağı bir satış ofisi bulunuyor.