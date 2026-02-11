14 Şubat Sevgililer 15 Şubat Ayrılıklar Günü!

Sevgililer Günü romantizmin simgesi olarak görülse de küresel veriler, bu dönemin ilişkilerde ayrılık kararlarının en sık netleştiği zamanlardan biri olduğunu ortaya koyuyor. Match.com'un yıllık anketine göre katılımcıların yaklaşık yüzde 20'si, 14 Şubat'ta ya da hemen sonrasında ilişkisinin sona erdiğini belirtiyor. Çift Terapisti Dr. Psk. Sevilay Abudaram'a göre Sevgililer Günü, ilişkiler için bir sınavdan çok “ayna” işlevi görüyor.Sevgililer Günü çoğu zaman ilişkilerde mutluluğun göstergesi olarak algılansa da veriler, bu tarihin çiftler için aynı zamanda bir karar anına dönüştüğünü gösteriyor. Match.com'un her yıl tekrarlanan araştırmasına göre katılımcıların yaklaşık yüzde 20'si Sevgililer Günü'nde ya da hemen sonrasında ilişkisini sonlandırıyor. Bu oran, yılın diğer dönemlerine kıyasla belirgin biçimde artış gösteriyor. Uzmanlara göre bu durum, 14 Şubat'ın yeni sorunlar yaratmasından çok, var olan problemlerin artık ertelenemediği bir eşiğe dönüşmesinden kaynaklanıyor.Çift Terapisti Dr. Psk. Sevilay Abudaram, Sevgililer Günü'nün romantik ilişkinin görünür hale geldiği bir zaman dilimi yarattığını belirterek, “İlişkideki emek, yakınlık ve bağlılık bu dönemde daha net hissediliyor ya da eksikliği daha belirgin şekilde fark ediliyor. Günlük hayatta tolere edilen iletişim kopuklukları, duygusal mesafe veya çaba dengesizliği bu tarihe yaklaşıldığında daha zor görmezden geliniyor. Dijital platformlarda paylaşılan romantik anlar da bu farkındalığı artırıyor ve birçok kişi için ilişkiyi yeniden değerlendirme sürecini hızlandırıyor” dedi.Veriler, ayrılıkların yalnızca 14 Şubat'ta değil, bu tarihi çevreleyen günlerde yoğunlaştığını gösteriyor. 13 ve 14 Şubat'ta ayrılıklarda gözle görülür bir artış yaşanırken, 15 Şubat ayrılık kararlarının en sık hayata geçirildiği gün olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre bazı kişiler, yaklaşan günün yarattığı beklenti ve baskıyı taşımak istemediği için ilişkiyi öncesinde sonlandırıyor. Beklentilerin karşılanmadığı bir Sevgililer Günü'nün ardından ise sorunlar daha görünür hale geliyor ve ertelenen konuşmalar yapılıyor. Takip eden günlerde ayrılık oranları kademeli olarak düşüş gösteriyor.Dr. Psk. Sevilay Abudaram, Sevgililer Günü'nün ilişkilerde duygusal yoğunluğu artırdığını belirterek çiftlerin bu dönemi daha sağlıklı geçirebilmesi için şu önerilerde bulundu:Gerçekçi beklentiler belirleyin: Sevgililer Günü'nden ne beklendiği açıkça konuşulmalı. Planlar ve bütçe netleştirildiğinde hayal kırıklıkları azalır.Gösterişten çok bağa odaklanın: Büyük jestler yerine birlikte geçirilen zamana ve duygusal temasa önem verin.Karşılaştırmadan uzak durun: Sosyal medyadaki paylaşımların her ilişkiyi yansıtmadığı unutulmamalı.Bu günü yargılama değil fark etme anı olarak görün: Sevgililer Günü'nü ilişkinin yeterliliğini test eden bir sınav haline getirmeyin.Sorunları özel günlere bırakmayın: İletişim kopuklukları ve duygusal mesafe önceden ele alınmalı; sorunlar bir güne yüklenmemeli.Uzmanlara göre Sevgililer Günü, ilişkiler için romantik bir kutlamadan öte, çiftlerin bağlarını ve beklentilerini yeniden değerlendirdiği kritik bir döneme işaret ediyor.