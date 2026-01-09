Milletvekiline Bombalı Saldırı!

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Orta Amerika Parlamentosu'nda (Parlacen) Ulusal Parti üyesi olan Gladys Aurora Lopez, 8 Ocak 2026 Perşembe günü öğleden sonra Ulusal Kongre'ye geldi.Lopez, burada binaya girmeden önce gazetecilere açıklamalar yapmak üzere kamera karşısına geçtik.Bu sırada bina dışından kongreye doğru bir patlayıcı madde atıldı.Patlayıcı Lopez'e kafasından isabet ederek, milletvekilini ağır şekilde yaraladı.O anlar gazetecilerin kameralarına yansıdı.Yerel meydanın yayımladığı bilgilere göre, patlayıcı, Lopez'in sırtına ve boynuna isabet etti.Kongre binası içindeki diğer kişiler tarafından hemen müdahale edilirken, kulağı da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar geçirmesine rağmen Lopez'in durumunun nispeten stabil olduğu belirtildi.