Milletvekiline Bombalı Saldırı!
Başkent Tegusigalpa'da bulunan kongrede muhalefet partisi milletvekili Gladys Aurora Lopez'e röportaj sırasında patlayıcı atıldı. Kafasına patlayıcı isabet eden Lopez'in ağır yaralanarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Orta Amerika Parlamentosu'nda (Parlacen) Ulusal Parti üyesi olan Gladys Aurora Lopez, 8 Ocak 2026 Perşembe günü öğleden sonra Ulusal Kongre'ye geldi.
Lopez, burada binaya girmeden önce gazetecilere açıklamalar yapmak üzere kamera karşısına geçtik.
MİLLETVEKİLİNE PATLAYICI ATILDI
Bu sırada bina dışından kongreye doğru bir patlayıcı madde atıldı.
Patlayıcı Lopez'e kafasından isabet ederek, milletvekilini ağır şekilde yaraladı.
O anlar gazetecilerin kameralarına yansıdı.
AĞIR YARALI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yerel meydanın yayımladığı bilgilere göre, patlayıcı, Lopez'in sırtına ve boynuna isabet etti.
Kongre binası içindeki diğer kişiler tarafından hemen müdahale edilirken, kulağı da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar geçirmesine rağmen Lopez'in durumunun nispeten stabil olduğu belirtildi.
Lopez, burada binaya girmeden önce gazetecilere açıklamalar yapmak üzere kamera karşısına geçtik.
MİLLETVEKİLİNE PATLAYICI ATILDI
Bu sırada bina dışından kongreye doğru bir patlayıcı madde atıldı.
Patlayıcı Lopez'e kafasından isabet ederek, milletvekilini ağır şekilde yaraladı.
O anlar gazetecilerin kameralarına yansıdı.
AĞIR YARALI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yerel meydanın yayımladığı bilgilere göre, patlayıcı, Lopez'in sırtına ve boynuna isabet etti.
Kongre binası içindeki diğer kişiler tarafından hemen müdahale edilirken, kulağı da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar geçirmesine rağmen Lopez'in durumunun nispeten stabil olduğu belirtildi.