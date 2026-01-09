Arkadaşını Bıçakladı Kaçtı!

Bursa'da trafik cezası parası nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı...Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi 4. Kaya Sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Alican A. ile daha önceden tanıdığı 21 yaşındaki Eren B. arasında, trafik cezası parasından kaynaklanan alacak-verecek meselesi nedeniyle buluşma gerçekleşti.Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.Kavga sırasında Eren B., yanında bulundurduğu kesici aletle Alican A.'ı sol dizinden yaraladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi Eren B. kısa sürede yakalandı.Olayla bağlantılı olarak 20 yaşındaki Nurullah Ö. ve 19 yaşındaki Mert K. yakalanırken, şüphelilerin yanında 1 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirildi.Şahıslar, silahı arbede sırasında düşmesi üzerine kullanılmaması amacıyla aldıklarını öne sürdü.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.