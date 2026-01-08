Şişli'de etkili olan fırtına binanın çatısını uçurdu!

İstanbul genelinde etkili olan fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şişli’de bir binanın çatısı uçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çatılardan kopan parçaların sokağa savrulduğu olayda o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede çatılar uçtu, tabelalar yerinden koptu. Şişli'deki Paşa Mahallesi Gönül Sokak'ta fırtınanın da etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye binaların çatılarında bulunan ve tehlike oluşturma parçaları merdiven yardımıyla topladı. Çatıdan kopan parçalar sokağa savrulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde çatıdan kopan parçaların savrulmasından dakikalar önce bir kişinin sokaktan geçtiği anlar görülüyor. Elindeki şemsiyeyle sokakta yürüyen kadının geçmesinden dakikalar sonra çatıdan kopan parçalar sokağa savruluyor. Yaşanan olayın ardından sokakta park halinde bulunan araçlar da zarar gördü.ÇATININ UÇTUĞU ANLAR KAMERADAPaşa Mahallesi'nde Darülaceze Caddesi ve Batı Caddesi'nde meydana gelen olaylarda ise, çatılardan kopan parçalar sokağa savruldu. Diğer yandan Batı Caddesi'nde bir binanın çatısının fırtınada uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde bir kişinin kaldırımda yürüdüğü sırada çatıdan kopan parçaların kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sokağa savrulduğu anlar görülüyor.