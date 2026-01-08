Çocuklara İş Yeri Kurşunlattılar!

İstanbul'un Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine, 26 Aralık tarihinde gece saatlerinde silahlı saldırı olayı meydana geldi.Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaşı'ın aktardığına göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, meydana gelen iş yeri kurşunlama olayı ile ilgili olarak açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Motosiklet üzerinde bulunan şüpheli şahısların, bir iş yerine yönelik gerçekleştirdikleri kurşunlama eyleminin ardından, aynı motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada, bölgede görevli polis memurlarına silah doğrulttukları, bunun üzerine görevli memurlar tarafından olaya derhal müdahale edilerek şahısların durdurulmasına yönelik motosikletin lastik kısmına ateş açıldığı anlaşılmıştır.Yaşanan kovalamaca sırasında motosikletin kaza yapması sonucu, kimlik bilgileri tespit edilen motosiklet sürücüsü Ö.F.K. (17) ile yolcu E.A. (16) isimli yaşı küçük şahıslar, olayda kullanılan silah ile birlikte yakalanmış, kovalamaca esnasında yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.A.'nın tedavisi devam etmektedir.Yapılan incelemelerde; E.A. isimli şahsın telefonunda kurşunlama olayı ile ilgili videonun bulunduğu ve alınan talimat mesajları tespit edilmiştir.Çalışmaların devamında; olay ile alakalı olduğu belirlenen U.Ö.(20), B.E.(20) isimli şüpheli şahıslar yakalanmıştır.Konu ile ilgili yakalanan U.Ö., Ö.F.K. ve B.E. isimli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.