Şam'ın Enkazında Futbol Oynayan Çocuklar!

13 yılı aşkın süredir iç savaşla kavrulan Suriye, 2024'ün Aralık ayında muhalif güçlerin Beşar Esad yönetimine karşı gerçekleştirdiği devrim ile son bulmuştu.2025 senesini ülkelerini yeniden inşa etmeye adayan Suriye halkı, ülkeyi tekrar yaşanabilir hale getirmiş olsa da, savaşın izleri hala duruyor.Şam kentinin Tadamon ilçesinde, Esad rejiminin bombardımanlarının sonucu olan yıkıntıların içinde futbol oynayan Suriyeli çocukların sosyal medyada paylaşılan videosu dikkat çekti.13 yılı aşkın iç savaşla parçalanmış bir ulusun çocukları, geride bıraktıkları felaketin kalıntıları içinde eğlenirken ortaya adeta film karelerini andıran görüntüler çıktı.