Şam'ın Enkazında Futbol Oynayan Çocuklar!
Suriye'de 10 yıldan uzun süren iç savaşın sona ermesinin üzerinden 1 sene geçmişken Şam'da, savaşın kalıntılarının arasındaki boş bir alanda futbol oynayan çocukların videosu sosyal medyada ilgi gördü.
13 yılı aşkın süredir iç savaşla kavrulan Suriye, 2024'ün Aralık ayında muhalif güçlerin Beşar Esad yönetimine karşı gerçekleştirdiği devrim ile son bulmuştu.
2025 senesini ülkelerini yeniden inşa etmeye adayan Suriye halkı, ülkeyi tekrar yaşanabilir hale getirmiş olsa da, savaşın izleri hala duruyor.
ÇOCUKLAR YIKINTILARIN İÇİNDE FUTBOL OYNADI
Şam kentinin Tadamon ilçesinde, Esad rejiminin bombardımanlarının sonucu olan yıkıntıların içinde futbol oynayan Suriyeli çocukların sosyal medyada paylaşılan videosu dikkat çekti.
FİLM KARESİ GİBİ
13 yılı aşkın iç savaşla parçalanmış bir ulusun çocukları, geride bıraktıkları felaketin kalıntıları içinde eğlenirken ortaya adeta film karelerini andıran görüntüler çıktı.
