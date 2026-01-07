  • USD: 42,97 - 43,05
  • EURO: 50,23 - 50,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emine Erdoğan’dan görme engelliler için dayanışma çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim; empati, sevgi ve anlayışla el ele aşalım." dedi.

Ekleme: 7.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 7.01.2026 - 12:31 / Editör: Fehmi Öztürk
Emine Erdoğan’dan görme engelliler için dayanışma çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na ilişkin mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Asıl dönüşüm; bireylerin değil, alışkanlıkların değişmesiyle mümkündür.' dedi.

'Farkındalık arttıkça, dayanışma güçlenir; birlikte yaşam kültürü daha da sağlamlaşır.' ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, 'İşte bu nedenle görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim; empati, sevgi ve anlayışla el ele aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, dayanışmanın omuz omuza büyüdüğü ve hayatı birlikte kolaylaştırabildiğimiz günlere vesile olmasını diliyorum.' mesajını verdi.

Emine Erdoğan’dan görme engelliler için dayanışma çağrısı