Emine Erdoğan’dan görme engelliler için dayanışma çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na ilişkin mesaj paylaştı.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Asıl dönüşüm; bireylerin değil, alışkanlıkların değişmesiyle mümkündür.' dedi.'Farkındalık arttıkça, dayanışma güçlenir; birlikte yaşam kültürü daha da sağlamlaşır.' ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, 'İşte bu nedenle görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim; empati, sevgi ve anlayışla el ele aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, dayanışmanın omuz omuza büyüdüğü ve hayatı birlikte kolaylaştırabildiğimiz günlere vesile olmasını diliyorum.' mesajını verdi.