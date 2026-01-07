AKOM uyardı! Çok kuvvetli geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağını perşembe gününden itibaren de rüzgarın etkisini daha da artırarak fırtına görüleceğini açıkladı. Öte yandan, açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış geçişleri ve sıcaklıklarda ani düşüşler beklendiği bildirildi.

İstanbul'da kent genelinde kuvvetli rüzgarın beklendiğini bildiren AKOM, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağı bildirildi. AKOM, rüzgâr ve fırtına koşullarına ilişkin vatandaşlara saat vererek uyarıda yaptı.Açıklamaya göre rüzgârın, akşam saatlerinden itibaren (22.00) güney yönlerden kuvvetleneceği, Perşembe sabahından (08.00) itibaren ise fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (60–90 km/s) esmesi bekleniyor. Meteorolojik koşulların etkisiyle kent genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.AKOM, sıcaklıkların Perşembe günü itibarıyla 8–10 derece birden düşeceği ve değerlerin kış normallerine gerileyeceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Fırtınanın hafta sonunun son gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.